Donna cade in un fosso con acqua nel giardino di Chiavazza. Soccorsa e tratta in salvo FOTO

Ha rischiato conseguenze peggiori, una sessantenne di Biella che al calar della sera, intorno alle 17,30 di venerdì 6 dicembre, è scivolata in un fosso con circa 20 centimetri d'acqua. E' successo a Chiavazza al giardino Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia vicino al PalaSarselli e se qualche cittadino non avesse sentito il suo richiamo d'aiuto, forse le conseguenze sarebbero state diverse. La donna, bagnata e in evidente stato di ubriachezza, è stata soccorsa e riportata sul prato dai vigili del fuoco e affidata alle cure degli operatori dell'ambulanza del 118.