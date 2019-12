Quando l'ecologia incontra il Natale: "Decoriamo la città di Biella" in scena al Villaggio Lamarmora

L'8 dicembre il Villaggio Lamarmora si vestirà di magia e colori natalizi grazie al progetto "Decoriamo la città di Biella", che nasce da un'idea di Narcisa Coda Zabetta con la collaborazione di Valeria Marino e Alessio Ercoli, i quali hanno lavorato per donare un Natale ecologico alla città.

Le decorazioni che verranno usate per decorare il quartiere sono fatte di materiale riciclato dai cittadini biellesi e prodotte dai bambini. Vi sarà inoltre la possibilità di prenotare il calendario prodotto dagli organizzatori per poter raccogliere fondi con lo scopo di acquistare alberi.

“Decoriamo la città di Biella - commentano gli organizzatori - è un’iniziativa che nasce con la speranza di raggiungere alcuni importanti obiettivi in cui crediamo vivamente. Pensiamo che Biella, oltre a città creativa, possa diventare anche un esempio di città ecologica, ma per farlo è necessario il contributo di più persone possibili”.

La giornata prenderà il via alle 15 con il ritrovo davanti al Caffè Amici di via Piemonte, per distribuire le decorazioni al quartiere. A seguire consegna dell'albero di lattine alla parrocchia "Nostra Signora d'Oropa" e della betulla al Comune di Biella, per poi lasciare spazio ai canti natalizi nella parrocchia "Nostra Signora d'Oropa". Finiti i canti, merenda per tutti all'oratorio.