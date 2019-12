Inaugurata l'ottava mostra mercato di INcontroMano

Alla presenza di molti amici e simpatizzanti, sabato 29 novembre l’associazione INcontroMano ha inaugurato la sua ottava mostra mercato. Nei locali di Via Italia 61 (ex Altromercato) per tutti i fine settimana di dicembre e fino al 23, si potranno trovare oggetti artigianali provenienti dal Mozambico, ognuno con una storia da raccontare. Ma non solo: da un paio d’anni INcontroMano è infatti molto attiva sul territorio biellese a favore delle donne migranti. I proventi di quest’anno saranno destinati all’attivazione di tirocini lavorativi per consentire loro un minimo di indipendenza economica.

“Il nostro progetto Storie Intrecciate” – dice la presidente– “sta decollando: il venerdì pomeriggio sono sempre più numerose le donne che vengono da noi per stare insieme, imparare l’italiano, imparare a cucire. Alcuni dei manufatti esposti sono realizzati da loro, come impegno concreto.Purtroppo però ci stiamo rendendo conto di quanto critiche siano alcune situazioni ed abbiamo pensato di attivare una raccolta di generi alimentari di base: latte intero, farina, zucchero, passata di pomodoro, pannolini che chi vuole potrà portarci, negli orari di apertura, alla mostra e che noi provvederemo a distribuire secondo necessità. Vi aspettiamo fiduciosi”.

Per ulteriori informazioni: -Donata Ferrario 340/1369088 -Elisa Colombo 349/2217768