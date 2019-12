Canile di Cossato, una realtà importante per tutto il Biellese FOTO

Una nuova iniziativa, questa volta dedicata ai nostri amici a quattro zampe, è stata avviata dall’assessore di Biella Gabriella Bessone che, tra i diversi compiti, ha anche quello della tutela degli animali. E’ la convenzione con il canile di Cossato, la struttura che nella nostra provincia ha permesso di coinvolgere circa trenta comuni del territorio disposti a firmarla.

“La situazione del canile di Cossato è molto buona e, grazie alla gestione dell’associazione presieduta da Giuliano Mosca, è stato possibile avviare anche un programma di educazione nei confronti degli animali; e dei cani in particolare” - ci spiega Gabriella Bessone, assessore competente - “Chi non intende sottoscrivere la convenzione, perché ha trovato altre soluzioni o per motivi diversi, non potrà purtroppo avere la garanzia di fruire del servizio”.

L’assessorato ha anche calcolato i costi dell’iniziativa per la collettività, particolarmente contenuti e certamente inferiori a quelli che un vuoto normativo avrebbe provocato.