Cascina Era apre le porte per il 1° Pranzo di Natale e Cenone di Capodanno

Natale e Capodanno nella struttura completamente rinnovata di Cascina Era E' Resort Wellness in Via Casale, 5, 13876 Sandigliano. Una scelta per coccolarsi e passare al meglio e senza stress le ricorrenze più belle del periodo natalizio.

Il 1° Pranzo di Natale di Cascina Era sarà mozzafiato e dedicato proprio ai palati di tutta la famiglia, anche ai più piccoli. Ci saranno infatti due menù distinti: uno completo di 2 antipasti prelibati, 2 primi, 1 secondo di carne e 1 dolce con i sapori della tradizione. Il costo è di 65 euro a persona, con vini selezionati dalla cantina di Cascina Era inclusi nel prezzo.

Ecco il menù:

Il Menù per bambini è composto da piatti classici, ma succulenti e preparati a regola d'arte dallo chef della Cascina. Il costo è di 20 euro acqua o bibita inclusa.

Ecco il menù:

Le portate saranno servite dalle 12,30 in poi nella sala Ristorante di Cascina Era. I posti sono limitati, per assicurarsi di passare il Natale in un luogo curato con piatti studiati per l'occasione non resta che telefonare.

Anche il Cenone di Capodanno sarà il primo per la nuova Cascina Era, per iniziare col botto non farà mancare niente ai suoi ospiti. Dopo il brindisi di benvenuto antipasti, 2 primi, 1 secondo e 1 dolce e vini selezionati accuratamente dalla cantina. Ma il Capodanno di Cascina Era non finisce qui. Seguiranno musica e danze in attesa del brindisi della mezzanotte per salutare il 2020 insieme. Il tutto a 120 euro.

Ecco il Menù:

Per info e prenotazioni: info@relaiscascinaera.com o chiamare il numero 015 24 93 222.