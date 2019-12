Basket femminile, per la Bfb under 18 vittoria al cardiopalma

Partita vietata per i cuori deboli di cuore lunedì scorso per l'Under 18 del Basket Femminile Biellese. Contro una tostissima Casale, Biella vince 56 a 51 in un finale accesissimo.Dopo una partenza lenta, dove le ospiti casalesi prendevano il largo (8-18 a fine primo quarto), le ragazze di coach Toso riprendevano a giocare come sanno e ricucivano arrivando a metà gara sul -1. La terza frazione rivedeva Casale tentare di scappare, ma le laniere ribattevano colpo su colpo, arrivando all'ultimo intervallo breve sul +3. L'ultima frazione era carica di adrenalina. Questa volta era Biella a tentare la fuga, ma, complice qualche chiamata arbitrale non precisa e diversi errori ai liberi, facevano iniziare l'ultimo minuto ancora con +3 per le padrone di casa. iniziavano i time out e i falli sistematici. Le gambe delle laniere non tremavano e, grazie anche a belle palle recuperate, la partita veniva vinta.

"Obiettivo centrato" dichiara coach Toso "ora possiamo puntare al passaggio del turno e giocarcela con le più forti. L'unica cosa che mi dispiace della serata è il mancato utilizzo di alcune ragazze, ma era una partita che si è messa su binari particolari e ho dovuto fare delle scelte. E' stato importante anche chi è rimasto in panchina, sopratutto per il supporto alle compagne. Da rivedere anche i tiri liberi. Di solito nelle partite punto a punto, con i tanti errori che abbiamo fatto dalla lunetta, di solito si perde. "Lunedì prossimo sarà già l'ora della verità. Inizierà il girone di ritorno di questa prima fase e bisognerà andare a vincere a Venaria, che all'andata aveva espugnato i Salesiani di un punto, per superarla e salire al secondo posto in classifica.

Bfb Under18 - Venaria: 56-51

(8-18, 27-28, 39-36).

Tabellini. Bfb: Furno 7, Viola, Zanforlini, Celleghin 21, Guzzon 4, Gentile, Arco ne, Gracis ne, Rossi 4, Habti, Peretti ne, Dovana 20. All. Toso.