Chiorino: "Le festività religiose infastidiscono presidi e sindacati? Chiedano l’abolizione di Santi, Natale, Carnevale e Pasqua"

Riceviamo e pubblichiamo. "I miei collaboratori mi hanno segnalato che, su alcuni media locali, sono apparse dichiarazioni di dirigenti scolastici e sindacati che criticherebbero la circolare, che ho spedito a tutte le scuole del Piemonte, invitando, nel pieno rispetto delle autonomie scolastiche e senza alcuna ingerenza, i dirigenti scolastici a favorire, all’interno dei propri istituti, l’allestimento di Presepi e la realizzazione di iniziative legate la tema della Natività, in previsione del Santo Natale 2019.

Innanzi tutto segnalo che, a seguito di tale circolare, i miei uffici hanno ricevuto decine di lettere di complimenti per l’iniziativa e quasi un centinaio di telefonate di esponenti e lavoratori della scuola e di genitori che si rallegravano del mio invito. Confesso, allo stesso tempo, che mi stupisce che alcuni di questi dirigenti scolastici e sindacalisti critici abbiano sostenuto che, invece di parlare di Presepi, occorrerebbe intervenire concretamente a favore delle scuole piemontesi: invito pertanto questi signori a informarsi meglio su temi tanto importanti che afferiscono alla loro professione e mi riferisco, in particolare, alla decisione della Regione di destinare 4 milioni di euro in assestamento di bilancio per l’edilizia scolastica d’emergenza, istituendo un capitolo che prima non esisteva, a dimostrazione di quanto questa Giunta tenga alla scuola e alle sue esigenze, che ben conosciamo e che stiamo affrontando puntualmente. Mi stupisce altresì che questi signori, invece di sfogarsi sui media, non abbiano sentito la necessità di contattarmi.

A tal proposito, proprio perché non ho alcuna preclusione al dialogo e al confronto, ribadisco la mia disponibilità a incontrare questi dirigenti scolastici e i sindacati. D’altronde, se dall’incontro emergesse davvero che il Natale e le feste religiose fossero considerate «superate» dalla maggior parte delle autonomie scolastiche, occorrerebbe mettere immediatamente mano al calendario scolastico, valutando la soppressione delle vacanze di Natale, di Carnevale e di Pasqua e redistribuendo i giorni scolastici in maniera alternativa, magari valorizzando eventi commerciali, importati da altre culture, come ad esempio il black friday, opzione che, forse, potrebbe placare gli animi dei nemici giurati della tradizione e delle nostre radici culturali, così come quelli che considerano un nomale invito alla stregua di una grave ingerenza.

Infine, al sottosegretario all’Istruzione, Lucia Azzolina, che ha dichiarato che, invece dei Presepi, «delle scuole bisogna preoccuparsi innanzitutto che stiano su» faccio presente la suddetta azione della Regione da 4 milioni di euro e la invito, a sua volta, invece di parlare per slogan a illustrarci quanti e quali maggiori fondi il suo ministero ha stanziato per risolvere i gravissimi casi delle scuole piemontesi non agibili, come quella di Valle Mosso, nel Biellese, sulla quale, invece, la Regione sta lavorando da mesi per trovare una soluzione. Cara sottosegretario Azzolina: a parlare siamo tutti bravi. Poi c'è chi fa le cose e chi invece si limita alle parole e alle sterili polemiche".