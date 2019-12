Gaglianico: con il CAM concorso dei Presepi e Officina di Natale in Biblioteca

C.A.M (Crea Attiva Mente) si prepara al Natale. Con il patrocinio del Comune di Gaglianico presenta Officina di Natale e il Concorso di Presepi.

Officina di Natale sono una serie di laboratori natalizi alla biblioteca comunale di Gaglianico per bambini dai 3 ai 7 anni: per dare vita ad una vera e propria officina in cui lavorare il legno, la colla, la lana, cimentarsi con i pennelli, nastri, bottoni e per rendere il Natale più bello e divertente.

I laboratori sono partiti la scorsa settimana, sabato 30 novembre, ma continueranno per tutto il mese: sabato 7 , sabato 14 dicembre e venerdì 20 dicembre dalle 15 alle 16.

Infine sabato 21 dicembre alle 15 ci sarà una golosa merenda in occasione della premiazione dei Presepi. E' richiesto solo il tesseramento a CAM per motivi assicurativi ed è gradita la prenotazione entro il 5 dicembre chiamando Anna al numero 3471101213

Concorso di Presepi invece spinge i più creativi a realizzare il proprio presepe con qualsiasi materiale e qualsiasi dimensione. Per la consegna delle opere e per ulteriori informazioni, contattare Anna (3471101213), Martina (3496246502)o Chantal (3209296837) entro il 10 dicembre. Le premiazioni saranno sabato 21 dicembre alle 15 alla Biblioteca di Gaglianico e tutti i presepi rimarranno esposti per i curiosi fino al 6 gennaio 2020.