Cavaglià: Ecco tutto il programma di Natale con la Pro Loco

Parte oggi, giovedì 5 dicembre, il programma di 'Natale con laPro Loco' a Cavaglià con il luna park nel cortile del polivalente arricchito dalla Casetta di Babbo Natale e dallo street food di 'Panzerotti on the road' ma non solo, infatti coerenti con il trascorso'Carosello del Risotto' la Pro Loco di Cavaglià ha deciso di seguire ilconsiglio del testimonial Edoardo Raspelli che dal palco del polivalente ha lanciato l'idea di valutare la materia prima 'riso' anche come scelta di cibo da strada: ecco allora 'Risi e risotti' con la paella e 'Sikuli' con gli arancini.

Nella casetta di Babbo Natale i più piccoli potranno trovare: truccabimbi, magie, spettacoli, potranno farsi la foto con Babbo Natale,imbucare le letterine per ricevere i regali e partecipare al concorso sui disegni di Natale.

Sempre attiva la casetta di Babbo Natale nelle sere del 5 e del 6 dicembre, saranno soprattutto i pomeriggi di sabato 7 e domenica 8 dicembre ad attirare i più piccoli con genitori e nonni per vivere la magia del Natale.

Le sere del 6 e del 7 dicembre saranno però rivolte ai giovani con il programma di venerdì 6 dicembre che vedrà dalle 21.30 lo spettacolo di 'DJ Jump e Neja con resident Linz'n'Crix'. E' previsto servizio bar.

Il 7 dicembre la serata prevede alle 21.00 il cabaret di 'Comedy Ring,con comici da Zelig, Colorado ed 'Eccezziunale veramente' e la moda in passerella della 'Sfilata di Natale' con alcuni intraprendenti commercianti della zona ('La Sà' di Alice Castello con acconciature'Bulli e Pupe' di Santhià ed estetista 'Spazio Bellezza' di Cavaglià e la partecipazione di Mambo Forrò scuola di danza. Presenta Andrea Guasco).Al termine della sfilata seconda serata giovani con 'Just4deejays' fino a notte.

Domenica 8 dicembre ecco il pranzo degli anniversari di matrimonio il cui ricavato andrà in beneficenza per il rifacimento del tetto della Chiesa Parrocchiale e al pomeriggio premiazione dei migliori disegni consegnati dai bambini a Babbo Natale.