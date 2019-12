Cavaglià, A Natale con la Pro Loco la bella solidarietà di Sabrina

Serata centrale della manifestazione 'Natale con la Pro Loco' a Cavaglià sarà quella di sabato 7 dicembre.

La serata sarà il culmine di un pomeriggio dedicato ai bambini con i trucchi, la Casa di Babbo Natale, la Buca delle letterine e il Luna Park (il tutto nell'area del Polivalente) che pian piano declinerà verso altre età con il cabaret di 'Comedy Ring' dalle 21 e la discoteca di 'Just4Dj' dalle 23.

Centrale della serata sarà la 'Sfilata di Natale' con i negozi della zona guidati da 'La Sà', negozio di Alice Castello che, oltre alla sfilata, sta proponendo nel suo negozio una curiosa e solidale attività che attesta, ancora se ce ne fosse bisogno, quanto i piccoli negozi stiano lavorando nella direzione di aiuto al territorio, essendone parte integrante e non corpo estraneo come invece sono le multinazionali dei centri commerciali e della G.D.O.

Infatti Sabrina Burei, proprietaria del negozio che ha sede ad Alice Castello, ha deciso di aiutare l'associazione 'CVP - Con Volontà Puoi', che ha conosciuto grazie all'amica Giorgia Carando, coautrice del libro a più voci 'Noi del quinto piano', che parla dell'esperienza vissuta dai fondatori del CVP, già pazienti di Oncoematologia, e del desiderio dopo la guarigione di dare un po' di sollievo ai piccoli chiamati a una sfida così dura: fino al 24 dicembre presso il suo negozio di via Crosio sarà possibile donare un euro per delle confezioni regalo e il ricavato delle offerte verrà interamente devoluto all'associazione CVP.

"Questo Natale non tutti lo vivranno in famiglia, con le persone care - racconta Sabrina - e non tutti lo vivranno come un giorno felice. Purtroppo molti lo trascorreranno in ospedale, perché certe cure non conoscono vacanza o feste, e quando sono i bambini a dover vivere questa brutta esperienza, il fatto diventa ancor più doloroso, per i giovani pazienti e per le loro famiglie. Fortunatamente esistono molte associazioni che si occupano di portare un po' di gioia, nei reparti ospedalieri, con mille iniziative per ridipingere il sorriso sul viso di tanti bimbi e nel mio piccolo e nelle mie forze con l'amica Giorgia vorrei contribuire ad aiutare chi aiuta".

Una bella storia di solidarietà o commercio ? Semplicemente una bella storia di solidarietà attraverso il commercio. Chapeu !