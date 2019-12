A Torrazzo arriva il Magico Villaggio di Babbo Natale

Arriva il Magico villaggio di Babbo Natale a Torrazzo con la pro loco. Appuntamento sabato 7 dicembre alle 14 in piazza per l’arrivo di Babbo Natale e non solo. In programma tanti laboratori per i bambini insieme agli elfi, lettura di fiabe, possibilità di fare un giro in pony o di provare ad andare in mountain bike con l’istruttore Emanuele Belletti.

Alle 16,30 arriverà anche il Mangiafuoco con uno spettacolo da lasciare senza fiato. Dopo la merenda i bambini che non hanno già spedito la loro letterina potranno consegnarla direttamente all’ufficio di Babbo Natale e infine potranno appendere un addobbo sul grande albero preparato in piazza.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.