A Palazzo Ferrero con Biella Jazz Club arriva il trio di Francesco Maccianti

Dopo il trio di Steve Gadd, ancora una volta il Biella Jazz Club ospita i grandi artisti internazionali, questa volta il trio italiano del pianista fiorentino Francesco Maccianti sarà a Palazzo Ferrero con una ritmica assoluta: Roberto Gatto alla batteria e Ares Tavolazzi al contrabbasso. Domani sera, giovedì 5 dicembre, dalle 21,30 alle 23,30 il concerto di presentazione per il nuovo lavoro discografico "Path".

Nel maggio del 2016 , dopo un periodo molto sofferto, decisi, inaspettatamente e con una mia certa meraviglia, che era giunto il momento di fare il “Camino di Santiago di Compostela”. Infatti il silenzio e l’ambientazione naturale in cui eravamo immersi durante il percorso, era molto stimolante e pieno di ispirazione tanto che, appena ritornato a casa, fu molto facile mettere su carta composizioni che avevo già scritto nella mia mente. Il brano di apertura , che è anche il titolo di questo album , Path , è quindi il prodotto di questo periodo della mia vita come , contemporaneamente , è stato la “colonna sonora “ di tutto il viaggio , mentre alcuni altri brani , come Sunset , Hombres , Nuvole e Rumba Para Ti , sono stati riarrangiati e attualizzati per lo stile di questa formazione , nonostante siano già stati utilizzati con il gruppo Living Coltrane o altri organici per altre registrazioni .I brani Hugs , Narvali, Escamotage e The Third Day , oltre al già citato Path, sono invece stati scritti espressamente per questo progetto discografico , pensando al suono del trio e al grande talento dei miei magnifici compagni di viaggio (è proprio il caso di dirlo!).

Ares Tavolazzi e Roberto Gatto infatti non si sono solo limitati ad interpretare le mie composizioni , ma le hanno integrate con consigli , efficaci osservazioni e un coinvolgimento musicale sensibile e coerente in tutti brani , personalizzando così la musica e rendendo il tutto un insieme condiviso.

"Un concerto che si preannuncia unico proprio per la caratura dei musicisti.

Ares Tavolazzi studia violoncello e contrabbasso presso il conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara. Durante gli anni ‘70 lavora come sessionman a Milano per numerose etichette discografiche, registra con Francesco Guccini, è presente alle registrazioni di tutta la sua discografia e partecipa dal 1984 al 2004 a circa 700 concerti live. Con Paolo Conte registra 5 long playing e partecipa a molti concerti live. Collabora inoltre alle registrazioni di: Eugenio Finardi, Lucio Dalla, Mia Martini, Teresa De Sio, Lucio Battisti, Mina, I Giganti, Vinicio Capossela, Massimo Ranieri e molti altri. Nel 1974 entra a far parte degli AREA e vi rimane fino al 1982, registrando con il gruppo oltre 10 L.P. Durante gli anni ‘80 si avvicina alla musica jazz. Grazie al tempo trascorso a New York si dedica all’improvvisazione. Collabora negli anni a diversi lavori teatrali e insegna in alcune delle migliori scuole musicali italiane. Ares è attualmente docente presso il Conservatorio G.B. Frescobaldi di Ferrara nell’ambito del triennio Jazz.

Roberto Gatto impostosi sulla scena jazzistica nazionale a metà degli anni ’70,Roberto Gatto – classe 1958, con un percorso che non conosce battute d’arresto da circa quarant’anni – non ha mai esaurito la sete di ricerca e sperimentazione. Caratteristica quest’ultima che, unita astraordinaria perizia, ha condotto il batterista a scrivere parte della storia del jazz italiano. Tolte le vesti di prestigioso side man a fianco di protagonisti nazionali (Enrico Rava, Enrico Pieranunzi) ed internazionali (Johnny Griffin, John Abercrombie, Chet Baker, SteveLacy, Pat Metheny, Bob Berg, Curtis Fuller, George Coleman, Joe Zawinulecc.), Gatto ha intrapreso con maggior vigore l’attività di leader dandovita a proprie formazioni foriere di progetti originali, mai scontati.

Da citare in tal senso l’apprezzato Perfec Trio completato da Alfonso Santimone e Pierpaolo Ranieri, il recente New York Quartet, indice di sempre più frequenti soggiorni nella Grande Mela, che vede il batteristadialogare con gli ottoni della giovanissima sassofonista cilena Melissa Aldana, accanto a Nir Felder e Joe Lepore, e l’ultimo nato play Zappacon i Quintorigo, un lavoro soprattutto live dedicato a uno dei suoi artisti più amati definito il migliore e più convincente omaggio jazzy alla musica di Frank Zappa.