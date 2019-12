Lanificio Cerruti - Esuberi quasi azzerati. "Torello Viera: "Il networking fa la differenza"

Mercoledì 4 dicembre, all’Unione Industriale Biellese, la Direzione Aziendale del Lanificio F.lli Cerruti di Biella ha incontrato le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, per un aggiornamento in merito al progetto per la ricollocazione di alcune professionalità in esubero, nell’ambito della procedura di riorganizzazione avviata lo scorso mese di luglio. Tale progetto prevedeva, infatti, la ricollocazione, quale strumento di gestione innovativo individuato dall’Azienda di concerto con i sindacati, per promuovere il reinserimento nel mercato del lavoro delle funzioni aziendali in uscita. É in questo senso che lo storico Lanificio biellese è sceso direttamente in campo, presentando i lavoratori coinvolti nel progetto ad aziende alla ricerca di personale.

“Ritengo doveroso ringraziare le Aziende del territorio che hanno reso possibile tutto questo, collaborando con noi alla riuscita del progetto” - ha dichiarato l’Amministratore Delegato del Gruppo, Paolo Torello Viera - “Rappresenta un esempio di quanto la capacità di fare networking possa fare concretamente la differenza. A oggi abbiamo già ricollocato quasi tutte le figure professionali in esubero e continueremo in questo senso”.