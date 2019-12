"I giganti sono in mezzo a noi e tendiamo a non riconoscerli" Sergio Leone ricorda Angela Pulze

Una vita dedicata ai bambini, preparando tutti i giorni il pranzo. Sono in tanti a piangere la scomparsa di Angela Pulze, 78 anni originaria di Belluno ma da anni residente a Biella. Lascia il marito, tre figli e numerosi nipoti. I funerali si sono svolti nella mattinata del 3 dicembre nella chiesa di Nostra Signora d'Oropa al Villaggio Lamarmora. Ha partecipato una folla commossa in ricordo di Angela, una donna che riusciva, con la sua semplicità, a conquistare e a parlare al cuore delle persone. Di seguito il ricordo dell'amico Sergio Leone.

"Come tanti genitori di questo quartiere ho conosciuto Angela accompagnando i miei figli alle scuole elementari. Accoglieva tutti, bambini e genitori, con un sorriso, con una carezza per i più piccoli, con una parola buona per tutti. Poi ci siamo ritrovati anche fuori dalla scuola, in giro per il nostro Villaggio a proporre, a discutere, per far crescere tutti insieme una identità che andasse oltre la nomea che ci portavamo dietro. Erano tempi difficili, con la crescita tumultuosa del rione. Anche questo era Angela , una persona che non parlava mai contro ma sempre a favore, cercando di stemperare, di vedere sempre il lato migliore di ognuno. La sua ricerca del bene comune partiva dal suo ruolo all'interno della scuola, del suo quartiere. La vita con Lei non è stata tenera, è stata una salita lunga da sembrare interminabile, negli anni si sono sommati momenti luttuosi e malattie che hanno colpito figli, nipoti e altri famigliari. Eppure con il suo sorriso accattivante e nello stesso tempo disarmante pareva quasi rassicurarci che Lei andava avanti, certamente faticando, ma con lo spirito e la serenità di sempre. Quando la incontravo si parlava di tutto un po', accennava fugacemente allo stato della sua salute, perchè subito il suo pensiero andava ai figli, ai nipoti. I giganti tante volte sono in mezzo a noi e tendiamo a non riconoscerli perchè non fanno notizia, non vanno sui giornali, non hanno una sfilza di lauree e riconoscimenti ma dobbiamo riconoscere che sono coloro che, come Angela, sanno affrontare le tante difficoltà della vita con grande dignità. Angela in questi ultimi anni faceva capolino nella nostra quotidianità dandoci il buongiorno e la buona notte tramite facebook, allegando immagini bucoliche di vita serena o parlandoci della sua Inter, cercando di stemperare in questo modo le difficoltà della malattia e il peso delle questioni familiari. Ma in quel suo "buongiorno a tutti ...nessuno escluso" intravedevi il suo sorriso e capivi il suo stato d'animo e la sua voglia di essere lì a farti compagnia. Cara Angela chi ti ha conosciuta ha perso una persona cara, ha perso un sorriso, ha perso una compagna di viaggio che ha insegnato qualcosa di importante. Questo tuo ultimo viaggio terreno sia verso un mondo di luce e di tenerezza finalmente tutta per te. Ciao Angela".