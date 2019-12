Grosso cinghiale "sfonda" la fiancata di un auto

Investimento di animale sulla provinciale tra Valle San Nicolao e Quaregna. Verso mezzogiorno e mezzo di ieri 4 dicembre, mentre rientrava a casa per il pranzo, una sessantenne alla guida della sua Citroen C3 ha improvvisamente visto un cinghiale che le attraversava la strada. La donna non s'e' persa d'animo, riuscendo a mantenere il controllo dell'auto ed a evitare lo scontro frontale con il grosso ungulato. L'animale ha urtato solo la fiancata laterale della vettura ed è riuscito ad allontanarsi tra la fitta boscaglia senza subire grosse conseguenze. La donna se l'è cavata con un grosso spavento e con qualche danno alla carrozzeria della macchina. Sono intervenuti i carabinieri di Bioglio che hanno verificato che l'animale ferito non fosse ancora in zona e potesse recare ulteriori pericoli alla circolazione. Ormai gli attraversamenti stradali degli animali si stanno verificando anche nelle ore diurne. I carabinieri raccomandano la massima attenzione nel percorrere le strade biellesi.