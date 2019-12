Basso Biellese: oltre 20 furti in meno di 60 giorni, gli abitanti sono esausti. Costituiti gruppi di sorveglianza VIDEO

Basso Biellese sotto scacco di bande esperte e organizzate che non si fermano davanti a nulla. Oltre 20 i furti in poco più di un mese sono stati consumati nelle case di cittadini indifesi in svariati comuni come Cerrione, Salussola, Verrone, Gaglianico e Candelo.

Gli abitanti non ce la fanno più. Sono esausti. L'apprensione cresce fino a portare gruppi di amici e vicini di casa ad aiutarsi come possono per arginare il pericolo che scatta verso le 5 del pomeriggio e arriva fino a tarda serata.

"Ci scambiamo messaggi whatsapp quando vediamo auto sospette aggirarsi nel quartiere - ci racconta un cittadino -. Alcuni ragazzi si sono organizzati, controllano la zona per segnalare qualsiasi situazione sospetta. I ladri hanno rubato 2 auto e proprio l'altro giorno sono arrivati con dei furgoni scuri, intercettati dai nostri ragazzi. A quel punto sono scappati a velocità pazzesca, non esitando a sfrecciare verso Biella fino ai 180 all'ora. Addirittura, al semaforo di Sandigliano, sono passati con il rosso".

I colpi sono stati messi a segno anche con le persone in casa. "L'altra sera -conclude l'uomo- un'anziana conoscente si è vista saltare in braccio il proprio gatto, un fatto insolito che ha destato curiosità. Pochi secondi dopo ha intravisto una sagoma nel corridoio di casa. Sono squadre organizzate, entrano ovunque. Adesso la paura è alta".