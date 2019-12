“Viaggio Sicuro” per gli alunni di Chiavazza

La prevenzione nelle scuole non è mai troppa, specialmente quando parliamo di sicurezza stradale e di incolumità di bambini nella fascia di età della scuola primaria. Proprio per sensibilizzare bimbi e famiglie su questo importante problema l’assessorato competente del Comune di Biella, retto da Gabriella Bessone, ha deciso di avviare un progetto pilota, partito con le scuole elementari di Chiavazza, poi con quelle del Vandorno ma che in futuro vorrebbe diffondersi ad altre nel Biellese.

Il progetto è finalizzato ad insegnare ai bimbi (e ricordare ai loro genitori) l’importanza di un corretto rapporto con la strada, il traffico e la guida di veicoli e, argomento molto attuale, il “telefonino” quando siamo in strada. “Gli allievi avevano anche il compito di disegnare se stessi sul seggiolino di un’auto con le cinture allacciate” afferma l’assessore Bessone. “Abbiamo poi consegnato loro le prime medaglie di bronzo, per premiare l’impegno e per consolidare in modo concreto nei bambini e nelle loro famiglie il ricordo di questa esperienza formativa”.