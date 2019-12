“Tra il dire e il fare”, giornata di formazione dei capi scout a Bagneri

La formazione dei capi rappresenta, per l’AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani), un aspetto importante che riguarda tutti i capi-educatori, dai più giovani ai più esperti, a cui sono affidate le “unità” scout. Bagneri, la borgata montana in Valle Elvo nel Biellese, un luogo che ormai da 50 anni rappresenta un punto di riferimento per lo scoutismo non solo biellese, è così diventata la meta, domenica 1° dicembre, per una sessantina di capi scout della zona Biella/Vercelli (gruppi AGESCI di Biella, Vercelli, Santhià, Gattinara, Cossato e Trivero) che si sono trovati per vivere un evento di formazione intitolato “tra il dire e il fare”.

I partecipanti, suddivisi a seconda dei fasce di età seguite (lupetti, reparti, clan), hanno partecipato ad attività e incontri utili per poter migliorare il servizio svolto con i propri ragazzi. In particolare alcuni capi hanno utilizzato i laboratori presenti a Bagneri e imparato ad utilizzare nuove tecniche pratiche da trasmettere ai ragazzi (teatro, falegnameria, grafica, pionieristica); altri gruppi hanno lavorato (anche con l’ausilio di esperti) per migliorare le modalità di relazione tra adulti e ragazzi, specialmente per i casi più delicati e fragili.

La giornata è stata anche l’occasione per iniziare insieme il tempo di Avvento, con la santa Messa presieduta da padre Giovanni Gallo, Assistente degli scout biellesi. Il Vangelo della prima domenica di Avvento ha fornito stimoli utili in merito al mettersi in gioco senza riserve e compromessi, con un invito a non essere “tiepidi” nelle scelte di vita ma a prendere decisioni significative per la propria felicità, per la propria crescita personale e per quella dei ragazzi che si seguono. A conclusione della giornata, si è svolto un momento assembleare per discutere il nuovo “progetto di zona”, ovvero gli obiettivi su cui gli educatori dell’associazione si impegnano a camminare nel prossimo triennio.