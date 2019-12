Laboratorio SmartLab a Cossato: il futuro nella scuola tra giovani e tecnologia.

Nella sede di Cossato del Liceo del Cossatese e Vallestrona si è tenuta oggi, 5 dicembre 2019, l’inaugurazione del nuovo laboratorio di informatica SmartLab realizzato grazie alla vittoria di un bando per il finanziamento di ambienti di apprendimento innovativi. Il progetto, a cura della Preside Tiziana Tamburelli, del professore di informatica Luca Florio e della professoressa Ester Sciacca, si prefigge di preparare gli studenti al lavoro del futuro che sembra essere ormai sicuramente legato al mondo della tecnologia in continua evoluzione.

Il professor Florio ci spiega che “Le competenze digitali sono il passaporto del mondo del lavoro e della società in cui viviamo: si tratta del presente, non del futuro”.. Grazie ai fondi MIUR stanziati per il bando nell’ambito dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), al contributo di Successori REDA S.p.A., l’associazione “L’Ombrello, Banca Sella S.p.A., Inner Wheel Club di Valle Mosso e alla collaborazione della Provincia di Biella, è stato possibile allestire un ambiente di apprendimento al passo con i tempi, ossia un laboratorio digitale “SmartLab”, inteso come uno spazio di condivisione e progettazione informale, aperto, flessibile e interattivo, dove l’uso strategico delle tecnologie è supportato da diversificate metodologie innovative e nuovi percorsi didattici.

Lo spazio è diviso in tre aree di lavoro. La prima dedicata alla progettazione e allo sviluppo di applicazioni di domotica e robotica, in cui gli allievi imparano il coding in un contesto applicativo. Un’area è destinata ad investigare e ricercare informazioni e dati, che possono essere condivisi attraverso piattaforme di social learning a supporto della didattica. Il terzo spazio è finalizzato a sviluppare la creatività digitale attraverso l’uso di una stampante 3D. A completare l’opera tecnologie di ultima generazione, tra bracci robotici e grandi monitor touch, ci troviamo nel sogno di ogni appassionato e giovane curioso.

Henry Ford disse: “C’è un vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti”, ed è questo che il Liceo di Cossato vuole fare, mettere a disposizione dei giovani ragazzi tutti gli strumenti possibili per sviluppare le loro competenze e creatività. I giovani sono il futuro, allora educhiamoli al futuro.