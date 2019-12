Fine settimana soleggiato soprattutto sabato dalle previsioni di Arpa Piemonte. Un'ottima notizia per l'apertura di tante stazioni sciistiche in montagna, come Bielmonte nell'Oasi Zegna che aprirà la stagione proprio questo sabato 7 dicembre.

Dal pomeriggio di domenica lieve peggioramento sulle Alpi occidentali e settentrionali con possibile debole nevischio oltre 1800 m e intensificazione dei venti.