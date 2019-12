Ponderano, la minoranza: "Servizio mensa della scuola dell'infanzia scarso"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Mentre l’amministrazione Locca continua alacremente a concentrare le proprie energie sulla Casa di riposo mutando il previsto intervento ai marciapiedi in tecnologici pannelli solari che permetteranno risparmi al gestore della struttura (e non a utenti e casse comunali), a noi non passa inosservato il malumore e le perplessità rappresentate dai genitori della Scuola per l’Infanzia di Ponderano in merito al servizio mensa messo a disposizione dal Comune.

Dal verbale del Comitato Mensa infatti si evidenzia come i cibi serviti ai bambini siano spesso scotti, sconditi e di scarsa qualità, la carne risulti insipida e secca mentre il pane gommoso. Un menù sicuramente criticabile anche per una casa di riposo, dove peraltro la centrale di cottura della mensa si trova, figuriamoci per dei bambini per i quali l’attenzione e la cura dell’amministrazione devono sempre mantenersi alte. Il Gruppo di minoranza di Ponderano Merita ha presentato un'interrogazione a firma del consigliere Carlo Tarello, per capire se e quali controlli l'Amministrazione abbia effettuato, se sia a conoscenza della provenienza degli ingredienti utilizzati, quali siano le aziende fornitrici.

Crediamo che un servizio soddisfacente possa realizzarsi unicamente con l’impiego di prodotti italiani e possibilmente locali. I disagi della mensa non si limitano però ai cibi. Diversi genitori lamentano la scarsa organizzazione per l'acquisto dei buoni pasto, dal momento che la segreteria della Casa di Riposo di Ponderano (si ancora lì, sempre lì), unico luogo dove si possono acquistare i buoni, non può elargire resti e non accetta pagamenti con bancomat! Occorre un deciso miglioramento del servizio, magari recuperando la possibilità di acquisto dei buoni mensa con pagamenti a mezzo di bonifici bancari, introdotta dalla nostra precedente amministrazione che, occorre dirlo, aveva allacciato i primi contatti per l’informatizzazione del servizio. Guardare al futuro del nostro Comune significa promuovere innovazione e qualità, significa tutelare i nostri bambini e le scuole dove crescono e diventano i cittadini del domani".