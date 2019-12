Vigliano: Da Fisiokinetik un seminario gratuito sull’Osteopatia

Terapia dolce, fondata su una visione olistica del corpo e sul principio secondo cui il dolore o la patologia sono manifestazioni di un'alterazione muscolo-scheletrica che si ripercuote anche a livello organico-viscerale (o viceversa), l'Osteopatia è una tecnica che si avvale della manipolazione per ricercare ed intervenire sulla causa all'origine della sintomatologia, stimolando i naturali processi di recupero ed autoguarigione dell'organismo.

Per le sue caratteristiche di terapia dolce, l'Osteopatia è una tecnica indicata in qualsiasi fascia d'età, anche a supporto di altre terapie e in momenti particolarmente delicati della vita (come la gravidanza e la prima infanzia) e si rivela particolarmente efficace nel trattamento di disturbi e patologie muscolo-scheletriche (come cervicalgie, lombalgie, sciatalgie, artrosi, dolori articolari e muscolari da traumi), a cui possono associarsi alterazioni funzionali di tipo viscerale e del sistema cranio-sacrale, quali stanchezza cronica, problemi nel sonno, disturbi dell'apparato respiratorio, gastro-intestinale, urinario e posturale.

Mercoledì 18 dicembre, alle 18,30, il centro fisioterapico Fisiokinetik di Vigliano Biellese organizza un seminario gratuito volto ad indagare tutti i benefici dell’Osteopatia per l’organismo, le situazioni in cui il suo utilizzo può aiutare a prevenire e a trattare disturbi e dolori ricorrenti e i metodi di cui ci si avvale per permettere al corpo di ritrovare il proprio equilibrio e benessere.

Il seminario vedrà l'intervento del dott. Dario Lonardo, fisioterapista attualmente iscritto presso ISO (Istituto Superiore di Osteopatia).

La serata è gratuita e aperta a tutti, ma poiché i posti disponibili sono limitati, è necessaria la prenotazione.

Per prenotare il proprio posto o avere maggiori informazioni, è possibile contattare Fisiokinetik ai recapiti: 015 8122032 – info@fisiokinetiksport.it.

Sito web: www.fisiokinetiksport.it.