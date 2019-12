Vigliano Basket: la vittoria degli Under 17 e l'esordio degli Aquilotti

L'U17 non si ferma mai passa anche a Grugliasco e si conferma in testa al girone mentre a Saluggia fanno il loro esordio i nostri piccoli Aquilotti. Arrivano le sconfitte sia per U16 che U13.

Globo Grugliasco U17 - Vigliano Basket Club U17 64 - 75 (17-13, 35-34, 49-56)

Arriva sul difficile campo del Globo Grugliasco il settimo sigillo per il gruppo U17 del Vigliano Basket Club. Ci impiega 10 minuti abbondanti, Vigliano, per prendere le misure ai torinesi che sfruttando un’altissima percentuale al tiro da fuori chiudono in vantaggio il primo periodo 17-13. Nella seconda decina i blu ospiti cambiano ritmo, 2 canestri da 3 punti consecutivi di Riva timbrano il pareggio poi sale in cattedra Bottone che trascina i suoi all’intervallo lungo sotto di 1. L’unica nota negativa del quarto è la difesa non intensa come dovrebbe e che concede ancora una volta 4 conclusioni da 3 punti con Morello cecchino infallibile per Grugliasco. L’intervallo lungo serve a Vigliano per riordinare le idee e ricaricare le energie. Si riparte e ancora Morello sblocca il punteggio con un tiro da 3. Questa volta però Ceretti e compagni non si scompongono e compattandosi ancora di più nella propria metà campo difensiva recuperano un paio di palloni che concretizzano con punti facili che danno morale alla truppa ospite. L’ingresso di Mosca per Vigliano aumenta ancora di più la presenza fisica in entrambe le metà campo e il 14-22 del terzo periodo premia giustamente la formazione ospite. L’inizio del quarto periodo è la fase decisiva del match, Grugliasco prova ad aumentare l’aggressività in difesa recuperando diversi palloni che però poi non concretizza. Vigliano colpisce da sotto con Leonardi, Riva e Blair prima che una penetrazione di Ceretti chiuda un parziale di 5-17 quando sul cronometro ci sono poco più di 3 minuti da giocare. Ultimi 3 minuti mal gestiti dai ragazzi ospiti che abbassano la guardia in difesa concedendo nuovamente il tiro da 3 con Morello ancora dalla lunga distanza a chiudere un mini parziale di 10-2 cheriduce lo scarto finale non cambiando l’esito del match.

Commenta così coach Antona: “Complimenti ai ragazzi perché tutti hanno contribuito a questa vittoria. Era una partita insidiosa, siamo stati bravi a riprenderla dopo un inizio non facile e a produrre il break decisivo nei 2 quarti finali. Ora dobbiamo sfruttare il turno di riposo per lavorare bene ed essere pronti per le ultime due insidiose sfide prima delle vacanze natalizie”.

Dopo il turno di riposo si giocherà ancora in trasferta sul campo di Carmagnola,sabato 14 dicembre alle 15.30.

TABELLINO VIGLIANO BASKET CLUB U17

Scardoni 2, Riva 13, Bottone 14, Acquadro, Moro 4, Ceretti 17, Mancin, FoglioBonda, Blair 14, Leonardi 4, Mosca 7, Moggio.

Vigliano Basket Club U16 – Vercelli Rices 58 - 56 (13-5, 31-19, 41-39)

Sembrava una partita tranquilla visto che all'intervallo il margine di vantaggio per i viglianesi era sopra la doppia cifra ed invece gli ospiti ci hanno creduto fino all'ultimo mettendo a rischio i due punti per fortuna dei bianco blu il canestro sullasirena di Coghetto significa vittoria.

Coach Chiariello commenta così: “bella vittoria all'ultimo secondo, una partita dominata per tutto il primo tempo, abbiamo avuto un calo mentale e gli ospiti ci hanno creduto e recuperato. Per fortuna abbiamo tirato fuori il carattare che sempre ci contraddistingue e siamo riusciti a vincere.”

TABELLINO VIGLIANO BASKET CLUB U16

Belluco 7, Bassino, Mozzato 11, Coghetto 15, Romano 2, Friaglia 8, Minola 4,Martino 9, Grosso 2, Tiso.

Basket Club Trecate U13 - Vigliano Basket Club U13 71 – 41 (12-6, 26-13, 40-26)

Altra partita difficile per i giovanissimi bianco blu che infilano la quarta sconfitta consecutiva visto che l'unico hurrà è arrivato alla prima giornata con la magnifica vittoria contro Borgosesia all'overtime. In terra novarese come detto il test sembra molto difficile alla vigilia e così è stato con i padroni di casa sempre in vantaggio lungo tutto l'arco dell'incontro, con lo scarto che si allargato fino al trentello finale.

Il commento di coach Chiariello: “abbiamo perso contro la seconda forza del girone,siamo stati a contatto per i primi due quarti poi siamo crollati, il motivo è molto semplice in quanto non abbiamo un gruppo di giocatori omogenei visto che la nostra panchina non è lunghissima come caratura. Dobbiamo lavorare in palestra per colmare queste difficoltà tenendo anche conto che è un gruppo al primo anno.”

TABELLINO VIGLIANO BASKET CLUB U13

Bianchi, Gallotto, Michelone 1, Reggiani, Riccelli, Trotta 6, Turricelli, Valli 10, Zanetti 23,Zoruddu 2, Andronachi, Bassino.

G.S. Saluggia Aquilotti – Vigliano Basket Club Aquilotti 10-14



Fanno il suo esordio anche i più piccolini di casa Vigliano Basket Club cioè gli Aquilotti guidati in panchina da Marika Barbugian e arriva subito una vittoria. L'obiettivo numero uno a questa età è divertirsi quindi il risultato passa in secondo piano ma una vittoria è sempre motivo d'orgoglio per società e istruttori che con passione e dedizione cercano di formare futuri giocatori.

Il commento di coach Barbugian: “sono molto contenta dell'esordio nel nostro campionato che ricordo essere non competitivo ma alla nostra prima uscita è bello vincere 4 tempi su 6. Adesso ci prepariamo per l'esordio casalingo contro Cossato di sabato prossimo alle 17,30”.

TABELLINO VIGLIANO BASKET CLUB AQUILOTTI

Scarfato M 2, Delpiano 10, Sidro 2, Ghedini 6, Scarfato D. 6, Mattea 5, Mora 14, Duò 2, Iaquinta,Zambon 2.