Basket femminile: domenica prossima un derby bollente per la Bonprix BFB

Sarà un derby difficile quello di domenica prossima per la squadra di Serie C del Basket Femminile Biellese targata Bonprix. Ospite ai Salesiani sarà Vercelli, che arriverà all'ombra del Mucrone dopo due sconfitte consecutive sapendo che non può permettersi ulteriori passi falsi per mantenere il contatto con la zona playoff.

Biella, scesa al quinto posto in classifica in virtù del turno di riposo, non vuole mollare i piani alti della classifica. Purtroppo dovrà ancora una volta fare i conti con le assenze. Tre delle abituali starting five sono ai box: Ramella con un problema di salute a cui non si può dare un termine, Gandini con il legamento collaterale destro lesionato e Villa in attesa di chiarire il problema al ginocchio, anche se si teme la rottura del crociato.

Anche chi è presente non è al meglio: Tombolato continua a soffrire di dolori alla caviglia, Ricino non si sa se recupera dalla botta al collo di due settimane fa che le ha impedito di allenarsi.

Coach Cardano dovrà inventarsi una nuova formazione, ma soprattutto lavorare sulla testa della squadra che, diverse volte in partita, si è fatta prendere dal panico mettendo a rischio il risultato. Sicuramente sarà l'occasione per far fare ulteriore esperienza alle giovani, utile a creare la squadra del futuro.

"Purtroppo temiamo che i tempi di recupero delle nostre ragazze infortunate siano lunghi - commenta il vicepresidente Giorgio Bertucci -. Non possiamo farci niente se non aver fiducia nelle più giovani che hanno già dimostrato il loro valore e di poter degnamente sostituire le ragazze con più esperienza. Con Vercelli è sempre una partita speciale, che in passato ha regalato forti emozioni. Chiediamo ai nostri sostenitori di accorrere numerosi per spingere le nostre ragazze, diventando l'arma in più contro ottime avversarie guidate da un ottimo allenatore".

Palla a due domenica 8, alle 18.00, ai Salesiani di Via Galilei.