Sì alla fusione ATL Biella, VC e Valsesia ma l’assessore Greggio avvisa: "L’ufficio turistico non è ancora definito"

Mercoledì 27 novembre il Consiglio comunale di Biella ha votato positivamente per la fusione dell’ATL Biella con Vercelli e Valsesia. “Una mossa obbligata per mantenere il presidio in città – commenta l’assessore al Turismo, Barabara Greggio -, diversamente il servizio ATL a Biella sarebbe stato chiuso e avremmo perso una governance importante. Impossibile pensare alla nuova Città Creativa Unesco senza il suo ufficio turistico sul territorio”.

L’atto di fusione verrà siglato il 30 dicembre 2019, a Vercelli si stanzierà la Direzione mentre la Presidenza di ATL rimarrà nel Biellese e il comune spingerà per aprire lo sportello di domenica.

Tuttavia ATL non è ancora definito: “Da Gennaio 2020 la riforma Madia raddoppia il parametro di fatturato da 500 mila euro a 1 milione – spiega l’assessore - , una soglia che neanche con questa fusione potrà essere raggiunta. Per questo insieme ai sindaci del territorio saremo attivi per ricercare nuovi partners. Ci sposteremo verso il VCO, i laghi e Novara. Aver un ATL che parte dalla montagna e arriva fino ai laghi e in collina sarebbe una bella occasione che cercheremo di realizzare”.