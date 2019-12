Sagre sempre più sicure e di qualità, le Pro Loco biellesi (e non solo) riunite

Sagre sempre più sicure e di qualità. È l’impegno che ha determinato il Comitato provinciale di Unpli-Pro loco a indire, sabato scorso, una giornata di corsi di aggiornamento a Sandigliano, nel salone polivalente della locale Pro loco. Iniziativa che ha visto una numerosa partecipazione delle pro loco del Biellese, attente a formare i nuovi quadri delle associazioni. Il corso Haccp, l’insieme di procedure preventive atte a garantire la salubrità degli alimenti, è stato tenuto come di consueto dal dottor Andrea Rosazza, responsabile del Servizio sicurezza alimentare dell’Asl di Biella.

L’ingegnere Lorenzo Barbera, invece ha trattato il tema dei requisiti di sicurezza ai quali devono rispondere le strutture ricettive delle pro loco ma anche sagre, feste patronali, ed eventi pubblici per garantire l’incolumità della gente e degli stessi operatori. In totale otto ore di nozioni fornite non in “burocratese” ma in termini molto concreti per dare la possibilità a tutti i presenti di mettere in pratica fin da subito gli insegnamenti appresi. Al termine ai partecipanti sono stati consegnati gli attestati di frequenza dei corsi.

Nel tardo pomeriggio si è invece tenuta l’assemblea delle pro loco che aderiscono a Unpli Biella. Iniziando il tesseramento 2020, la presidente del Comitato, Ivana Lanza ha aggiornato i presenti sugli sviluppi della legge per il Terzo Settore (ancora lontana dall’entrare in vigore) e sulle variazioni in materia di statuti e di qualifica di associazione di promozione sociale che le pro loco possono ottenere. Qualifica che ha risvolti dal punto di vista fiscale. Proprio alcune variazioni allo statuto nazionale (e di conseguenza allo statuto regionale) nelle stesse ore era in discussione a Roma nell’assemblea dei presidenti regionali e dei delegati provinciali. Il Biellese è stato rappresentato da due esponenti di lungo corso delle pro loco e membri del direttivo provinciale, Paolo Bissetta e Franco Verdoia (nella foto). Infine il delegato ai Cammini Maurizio Alfisi ha informato i rappresentanti delle associazioni sugli sviluppi delle iniziative targate Unpli Piemonte e i nuovi progetti in fase di organizzazione che interessano più da vicino le associazioni biellesi.

Unpli Piemonte infatti ha siglato un patto d’intesa con l’associazione novarese “Amici di Santiago”per la valorizzazione, anche con il contributo delle pro loco, della storica Via Francisca Novarese – Cammino di San Bernardo (Vercelli- Novara-passo del Sempione). Via Francisca che intersecando a Orta il Cammino di San Carlo che porta al Santuario di Oropa da dove con il Cammino Eusebiano si può rientrare a Vercelli crea una naturale sinergia con il Biellese, in un momento, tra l’altro molto particolare: Novara nel 2020 celebrerà il Millennium della nascita di San Bernardo mentre a Oropa si celebrerà la V Incoronazione della Madonna Nera.

Eventi importanti, tra storia, fede e tradizioni che possono essere raccontati in maniera diversa anche con i cammini, coinvolgendo con le pro loco i giovani e i “diversamente-giovani”. Per tutta la giornata la pro loco di Sandigliano guidata da Fiorenzo Diviso ha garantito un’ottima accoglienza ai partecipanti: ricco di portate e squisiti sia il ristoro di mezzogiorno sia la merenda sinoira che ha concluso l’intensa giornata.