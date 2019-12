Rise Wise, come migliorare la vita delle donne con disabilità

Lo scorso 25 novembre si è aperto il bando per partecipare al progetto Rise Wise (Rise Women with disabilities In Social Engagement), di cui AISM è partner, nel contesto di un finanziamento dell’Unione Europea coordinato dall’Università di Genova.

Il progetto è rivolto a donne e uomini in età lavorativa diplomati di scuola superiore, e prevede esperienze di almeno un mese presso università straniere nel periodo gennaio-luglio 2020. Il focus di Rise Wise è individuare esigenze e buone pratiche in Europa, in paesi con differenze culturali e socioeconomiche, volte a creare l’integrazione e il miglioramento della qualità di vita delle donne con disabilità.

"L’inclusione sociale, la partecipazione, il contrasto ad ogni forma di discriminazione sono punti chiave per la nostra Associazione, - dichiara AISM - che da sempre ha anche un’attenzione particolare per le sfide che le donne con sclerosi multipla devono affrontare, spesso più complesse. L’impegno di AISM nel portare avanti questi punti si realizza anche attraverso progetti come Rise Wise".

Le donne con disabilità subiscono discriminazioni in diversi aspetti della loro vita, come ad esempio le difficoltà a trovare un'occupazione o ad integrarsi nelle attività sociali della vita quotidiana.

"Il progetto si fa promotore di un nuovo metodo di analisi, - spiega AISM - basato sull'esperienza acquisita dallo scambio a livello Europeo tra ricercatori universitari e professionisti all’interno di istituzioni e organizzazioni di persone con disabilità, andando quindi ad individuare un insieme di linee di ricerca che possano contribuire a migliorare l'empowerment delle donne con disabilità nella società. L'esito del progetto sarà la proposta di un insieme coerente di linee di ricerca e progetti che contribuiranno ad implementare soluzioni che integrino progressi in vari ambiti (ICT, leggi, impresa, mercato del lavoro, attori sociali, intrattenimento, turismo, ecc.). Il progetto determina la propria esperienza attraverso lo strumento dei Secondment (Distacchi), cioè l’esperienza che le persone selezionate da AISM dovranno fare presso Università straniere".

Le informazioni sul progetto Rise Wise possono essere trovate sul sito www.risewiseproject.eu. Requisito fondamentale di partecipazione è conoscere l'inglese, o in alternativa, parlare in maniera fluente una delle lingue dei paesi di destinazione: Spagna, Portogallo, Slovenia, Svezia, Turchia.

Le candidature devono essere presentate entro il 31 dicembre, compilando in maniera dettagliata il modulo sul sito https://www.europewithoutbarriers.eu/rise-wise-project/ .