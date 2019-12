Liceo di Valle Mosso, la Giunta di Valdilana: "In prima fila per trovare soluzioni con Provincia e Regione"

Dopo l'incontro tra Regione e Provincia per trovare delle soluzioni per il Liceo di Valle Mosso, comunità di Valdilana, anche la giunta del nuovo Comune vuole scende in campo.

"Partiamo dalla fine di quanto è stato dichiarato dal Provincia e Regione: e dalla 'disponibilita’ a rimodulare i termini dell’accordo di programma sulla base delle richieste dei territori - commenta il sindaco Mario Carli facendo eco a tutta la Giunta - .Valdilana sta seguendo attentamente l’evolversi delle notizie e degli incontri che l’assessorato competente della Regione Piemonte e la Provincia di Biella stanno effettuando in questo periodo. Valdilana ha molte volte sostenuto e ribadito la sua posizione che rimane ferma e decisa: il mantenimento delle scuole superiori sul territorio del terzo Comune della Provincia è elemento imprescindibile per una politica di sviluppo del territorio che la nascita di Valdilana ha come obiettivo di sviluppo e crescita".

"Non possiamo immaginare che qualcosa venga tolto o diminuito al Biellese Orientale, e a Valdilana in particolare, territorio dove le attività produttive esistono ancora con numeri importanti. Nei dati recenti relativi alla maggiori aziende del Biellese, nei primi 10 posti ci sono 4 aziende di Valdilana. Il confronto con le attività imprenditoriali è in corso già da diversi mesi, e con loro una progettualità importante riguarda anche le scuole, con la richiesta di attivazione di corsi specifici e quindi anche di una implementazione di attività".

"Rimane ferma l’intenzione e la disponibilità di affrontare questi temi con la Provincia e la Regione, anche nell’individuazione di spazi idonei che potrebbero essere messi a disposizione. L’amministrazione comunale sta elaborando un nuovo disegno strategico degli spazi scolastici per ogni ordine e grado. Le scuole superiori faranno parte di questa progettualità, lavorando in ogni ambito possibile e con la giusta presenza che la nuova realtà di Valdilana merita".

Ora la palla è nelle mani della Provincia, la Giunta non chiede che un incontro ufficiale tra le parti per parlare del futuro della scuola e degli studenti.