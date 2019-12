Aigo Confesercenti Biellesi, i b&b associati si sono incontrati per gli auguri

Martedì 3 dicembre presso il b&b il Cortile a Biella Chiavazza si sono incontrati per gli auguri, tanti dei gestori di bed and breaksfat del Biellese associati ad AIGO Confesercenti .AIGO associazione italiana gestori ospitalità, presente in scala nazionale, si è costituita a Biella lo scorso 4 febbraio e in pochi mesi ha raggiunto circa 50 iscritti.Distribuiti su tutto il territorio biellese, i nostri b&b sono graziosissime strutture, per farsene un’idea basta dare un’occhiata alle loro pagine Facebook o entrare su Booking, guardare i loro voti e leggere le recensioni dei clienti; offrono ospitalità tutti i giorni e si riempiono ogni volta che ci sono eventi, dando prezioso supporto ad una rete di ospitalità che diversamente sarebbe carente.

AIGO Confesercenti del Biellese è nata in maniera molto spontanea, dal momento che è molta sentita l’esigenza di confrontarsi e di affrontare assieme, per risolverle, le problematiche del settore e, ancor più di questo, i titolari dei b&b biellesi sono spronati a lavorare in rete, a collaborare attivamente con gli altri attori del territorio, per far crescere l’ospitalità ed il turismo nella nostra provincia.Uno dei primi obbiettivi di AIGO è stato quello di fare rete con le altre categorie di esercenti, come ristoranti, negozi di articoli del territorio ecc.. ed è così che grazie al gruppo dirigente presieduto dal presidente Fernando Sola, è nata AIGO card, carta che da diritto agli ospiti dei b&b associati, ad ottenere prezzi scontati per il periodo di pernottamento nel Biellese. Inutile dire, che l'iniziativa è apprezzatissima dagli ospiti e aiuta sicuramente tutta la rete degli esercizi convenzionati ad ampliare la propria clientela con con gli ospiti dei b&b. Un bel modo per fare rete!!!

I b&b associati AIGO, oltre a trovare una casa comune per affrontare assieme la crescita del loro cammino, beneficiano anche di tutti i servizi resi da Confesercenti, a partire dagli adeguamenti HACCP legati all’igiene alimentare, ai servizi finanziari e fiscali nella redazione delle dichiarazione dei redditi, oltre che delle numerose convenzioni per gli iscritti.Per info contattare inumeri di telefono di Confesercenti del Biellese, via Bertodano 13 a Biella 015 352730