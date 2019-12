Piero Spriano: il biellese che ha reso grandi le Lancia Stratos, da Munari a Darniche FOTO

Era Piero Spriano l’ospite “segreto” della serata dedicata al mondo dei rally, organizzata venerdì scorso da Alberto Cappio all’Auditorium di Gaglianico e presentata da Stefano Belli. Un personaggio, Spriano, che ha fatto la storia del rally mondiale al seguito di grandi campioni, e che ha un posto speciale nella galleria di successi della Lancia. Tre ore di racconti, di battute spiritose, di grande passione motoristica, intervallati da filmati e fotografie inedite che hanno mostrato quanto il mondo dei rally fosse qualcosa di unico e nel quale con la passione e la competenza si poteva veramente fare la differenza.

Spriano in questo mondo non è stato solo un “elettrauto” come lui stesso si definisce, ma un punto cardine, insieme ad altri “geni” che a Biella nell’Atelier MFS Maglioli hanno messo le mani sulle migliori Lancia che i rally abbiano consegnato alla storia di questo sport. Sul palco con lui l’amico Roberto Bologna (che ha presentato un bel filmato su “Casa Telethon) con il quale ha chiacchierato delle amate Lancia Stratos Chardonnet (team del quale Spriano fu a lungo caposquadra), ma anche delle Fulvia, della “sua” Barchetta, di motonautica e di Formula Uno con l’esperienza in casa Osella. Tanti aneddoti come quando, insieme a Ferdinando Casarsa, sistemò in 14 minuti il cambio della Stratos di Munari che era rimasto bloccato in quarta, permettendogli di vincere il Montecarlo. E sulle strade monegasche ha festeggiato anche la vittoria che forse gli è più cara con il francese Darniche, uno dei piloti con il quale ha ottenuto tantissimi successi in giro per l’Europa.

All’evento ha partecipato anche il torinese Roberto Vittone che per tanti anni è stato prima rivale, con le Fiat Abarth del Team France, e poi compagno di avventura di Spriano nel mondo Lancia. Sul palco l’esposizione di riproduzioni in scala di vetture che hanno fatto la storia del rallysmo mondiale, prodotte artigianalmente in pezzi unici da Claudio Pagan de “Il Maggiolino” di Cossato: dei veri gioielli. L’evento al quale era presente anche il sindaco di Gaglianico Paolo Maggia ha segnato l’apertura di “Gaglianico per Telethon” quest’anno in calendario dal 13 al 15 dicembre organizzato dal Gaglianico 74 in collaborazione con l’amministrazione comunale ed altre associazioni del paese.