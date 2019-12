Calcio - Ufficiale: il centrocampista Matteo Torta firma con la Chiavazzese '75

Doppio colpo per l'Apd Chiavazzese '75: il centrocampista Matteo Torta e l'attaccante Luigi Lorenzo. "Il nuovo giocatore blu-cremisi, classe 1993, arriva dal Fulgor Ronco Valdengo di Eccellenza dove ha militato per sei stagioni diventando anche capitano della compagine rosso-blu. Prima ancora ha vestito le casacche degli Orizzonti United e Gattinara in Eccellenza e del Santhià Calcio in Serie D. Da un mese Matteo si sta allenando con la sua nuova squadra e, da oggi, potrà esordire ufficialmente con i nostri colori".

In entrata anche l'attaccante Luigi Lorenzo. "La nuova punta chiavazzese, 30 anni, l'abbiamo potuta ammirare la passata stagione, e nella prima parte di questa annata, come avversario tra le fila della Pro Roasio in Prima Categoria. Luigi, biellese DOC, ha inoltre calcato i terreni di gioco con la maglia dell'F.C. Vigliano, Biogliese ValMos e Valle Elvo Occhieppese in Prima Categoria e, poi ancora, della Valle Elvo Occhieppese e del Parlamento in Seconda Categoria. Attaccante di ottima prestanza fisica, tecnico, esperto e rapinatore d'area; la precisione nei calci piazzati è il suo "colpo da 90" tanto da farne un giocatore completo in tutti gli aspetti".