Andrà a Biella Cresce il ricavato della Corsa dei Babbi Natale di Mottalciata

Andrà a Biella Cresce il ricavato della terza edizione della Corsa dei Babbi Natale di sabato 7 dicembre, organizzata dalle associazioni di Mottalciata. “Ringraziamo di cuore gli organizzatori - dichiara Valeria Rosso, cofondatrice di Biella Cresce - che quest’anno hanno scelto il nostro progetto. Questo riconoscimento ci dà altre energie per proseguire nel nostro progetto di crescere una generazione migliore attraverso la diffusione delle più innovative conoscenze sull’apprendimento”.

Nello scorso anno scolastico la seconda primaria di Mottalciata era stata una delle classi seguite da Biella Cresce con un percorso di 20 potenziamenti cognitivi matematici completamente gratuiti. I risultati sono stati particolarmente significativi, con un miglioramento globale della classe di 24,4 percentili secondo i test scientifici di riferimento. Anche i bambini con difficoltà sono risultati pienamente sufficienti al termine del percorso.

La Corsa dei Babbi Natale è una camminata non competitiva aperta a tutti e organizzata con il patrocinio del Comune di Mottalciata. Ritrovo e iscrizioni in piazza Roma dalle ore 13.30, dalle 14.30 le partenze dei due percorsi da 10 e 4 km. Dalle 13 in piazza si terrà anche un mercatino, alle 15.30 l’arrivo di Babbo Natale, alle 16 la polenta concia e alle 16.30 l’accensione dell’albero con i canti dei bambini della scuola di Mottalciata.