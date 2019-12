Tavigliano in Coro aspettando il Natale

Clima natalizio a Tavigliano. Sabato 7 dicembre, alle 20.45, nella chiesa parrocchiale di Tavigliano, si terrà l'evento “Aspettando Gesù che nasce...melodie sul Natale”, a cura del coro parrocchiale “Le Voci del Sabato Sera”, diretto dal Maestro Alessandro Lamantia. Parteciperà anche il coro Accordi in Valle diretto dal Maestro Enrico Bernardi. “Un'occasione – spiegano gli organizzatori – per festeggiare i primi 10 anni di attività corale e per dare il benvenuto al nuovo amministratore parrocchiale don Paolo”.