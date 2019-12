Fusioni, Paolo Furia (Pd): "30 ml ai comuni, sterilizzato il taglio fatto dal Governo precedente"

Riceviamo e pubblichiamo. "Una delle novità più significative di questa legge di bilancio in discussione in Parlamento in queste ore per gli amministratori (ed in particolare per quelli del nostro territorio) è che sarà ripristinato il fondo di 30 milioni di euro aggiuntivi destinati ai Comuni che hanno completato l'iter della fusione. Viene così sterilizzato il taglio fatto dal governo precedente. Un taglio che abbiamo combattuto, avendolo giudicato doppiamente grave: prima di tutto, perché disincentiva operazioni coraggiose come le fusioni, che peraltro nel Biellese hanno ottenuto un certo successo (come la storia di Valdilana dimostra); in secondo luogo, perché uno Stato che cambia in corsa le regole perde di credibilità agli occhi dei cittadini e degli amministratori locali. Se i Comuni hanno realizzato una determinata operazione sapendo di poter mettere in bilancio un certo ammontare, toccare quelle risorse più tardi significa mettere in difficoltà un'intera comunità che su quei fondi aveva fatto affidamento. Ricordo che l'opposizione a questo taglio è stata condotta innanzitutto da sindaci del nostro territorio, data la dimensione importante della fusione di Valdilana. Noi del PD abbiamo fatto la nostra parte per ottenere questo che consideriamo senz'altro un bel risultato. Dalla parte dei territori non a chiacchiere, ma con i fatti".