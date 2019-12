A Cascina Era Fisar Biella chiude l’anno con la cena di Natale

Giunti alla fine del 2019, l’associazione FISAR, Delegazione di Biella, ha deciso di organizzare la tradizionale cena degli auguri di Natale.“L’evento concluderà questo 2019, un anno passato cercando di coltivare l'interesse per il mondo del vino e di Fisar, ottenendo sempre più visibilità ed importanza” commenta Elena Caldera, Delegato di Biella.“Proprio con questo obiettivo, e con l'intento di sviluppare il valore dell'associazionismo, l'invito alla nostra cena degli auguri è esteso non solo ai soci e ai loro famigliari, ma anche ai Sommelier che nel 2019 non hanno rinnovato la tessera.

Anche gli amici che spesso partecipano alle nostre degustazioni sono invitati. I colleghi Sommelier che non hanno rinnovato nel 2019 la tessera, potranno usufruire ugualmente dello “sconto soci” se alla cena effettueranno il pagamento della tessera 2020. Con la speranza che la "famiglia FISAR" della Delegazione di Biella si amalgami, si rafforzi e cresca sempre di più, unita da valori e passioni comuni, aspettiamo tutti con gioia”. La serata si svolgerà il sabato 7 dicembre a Cascina Era (Sandigliano); avrà inizio con un aperitivo di benvenuto (tagliere di formaggi locali, cacciatorini al taglio con gnocco fritto e verdure pastellate).Si passerà poi all’antipasto (finissima di porri di Cervere, budino di carciofi e Parmigiano), ai primi (riso Carnaroli con Maccagno Biellese, pere e noci tostate, fusilli caserecci con battuto d’anatra all’arancio) ed infine ai secondi (tacchinella farcita di lardo e castagne con patate al forno e cipolline in agrodolce).

I vini che verranno degustati:

La cena si concluderà con un dolce, una panna cotta alla nocciola con crema al cioccolato e cialda alla mandorla. Il costo della serata è di € 45 per i non soci e di € 35 per i soci e un familiare. Alle 20 è in programma l'aperitivo mentre alle 20.30 avrà inizio la cena.Per info e prenotazioni: 333 6337596 (Segretario Delegazione FISAR Biella)