Domenica 8 dicembre la battitura delle castagne a Bagneri

L’Associazione Amici di Bagneri, con l’evento annuale della “battitura delle castagne” essicate per oltre un mese nella “graa”, rinnova un momento importante di solidarietà e amicizia con gli abitanti, cercando anche di salvaguardare e diffondere i valori della civiltà contadina e montanara con il recupero delle attività tradizionali, come nei suoi obiettivi. Frutto della natura e dell’impegno necessario per la raccolta, l’essicazione, la battitura, e poi la selezione manuale, saranno le “castagne bianche” che per secoli ha rappresentato uno dei più importanti alimenti almeno nella stagione invernale.

L’appuntamento è fissato per domenica 8 dicembre: ritrovo alle 9 nella Graa ad l’Aurelia (vicino alla Madonna del Piumin, appena sotto al Tracciolino), per la battitura insieme a volontari e abitanti. Alle 13 si pranzerà insieme in semplicità, con prodotti del territorio e con l’assaggio della “vianda”, la tradizionale minestra con castagne secche e riso (chi vuole potrà contribuire condividendo un dolce o altro). La giornata della battitura, con il suo carattere “ecomuseale”, rientra quest’anno tra le iniziative di Slow Food Valli Biellesi, iniziativa alla quale Bagneri ha aderito proprio per valorizzare la cultura del castagno, in collaborazione con altre realtà impegnate per realizzare una rete di accoglienza che valorizzi le piccole produzioni rispettose dell’ambiente e delle tradizioni locali. Alle 15, la Messa nella chiesa parrocchiale, poi alle 16 la visita guidata all’Ecomuseo della Tradizione e Civiltà Montanara (cellula dell’Ecomuseo Valle Elvo e Serra e inserito nella Rete Museale Biellese), con la “sala del castagno”.

Info su www.bagneri.it , facebook @borgoeparrocchiadiBagneri , cell 3396881717 (whatsapp/orari serali). Per altre info sull’essicazione e battitura delle castagne invitiamo a visitare il sito www.biellaclub.it dove in collaborazione con l’Associazione Biellaclub sono pubblicate diverse pagine dedicate all’argomento.

Note: per raggiungere Bagneri, si consiglia di passare dal Tracciolino, passando da Santuario di Graglia, Bossola, poi a destra (direzione Oropa) per circa 4km, fino al tabellone sul Tracciolino che indica Bagneri; da qui si scende a piedi, su mulattiera, alla Madonna del Piumin, e alla vicina Graa dove si svolgerà la battitura; appena più giù si arriva al borgo e alla chiesa (5-10 minuti).