A Vigliano si impara a decorare insieme l'albero di Natale

Un pomeriggio dedicato ai bambini, per realizzare insieme originali decorazioni per l'albero di Natale, addobbare l'albero della Biblioteca comunale e della Piazza Martiri Partigiani: questa è la proposta della Biblioteca comunale per il prossimo sabato 7 dicembre. Adele Pollicheni, alle 15, insegnerà ai piccoli come utilizzare in modo creativo carta e cartoncino e trasformarli in addobbi colorati e luccicanti.

Nel pomeriggio, inoltre, si inaugurerà lo splendido presepio artistico di Giovanni Longhini, allestito in Biblioteca per tutto il periodo natalizio.In piazza Martiri Partigiani, per tutto il pomeriggio ed in serata, nel Magico Villaggio di Natale, sarà aperta la pista di pattinaggio sul ghiaccio, funzionerà la zattera di Babbo Natale con le altre attrazioni. Nelle casette di legno, proposte per gli acquisti e vendite solidali.