Nasce la pagina Facebook dedicata ai servizi digitali camerali

È online da oggi la pagina Facebook “Servizi digitali Camera di Commercio Biella e Vercelli” (@CameraOpenDigital) della Camera di Commercio di Biella e Vercelli dedicata alla promozione dei servizi digitali che il sistema camerale mette a disposizione delle aziende (la maggior parte delle volte gratuitamente) per aiutarle nei processi gestionali e di crescita delle loro attività.

La pagina viene curata dal personale addetto allo Sportello di informazione e consulenza sui servizi digitali, attivo nelle sedi di Biella, Vercelli e Borgosesia e che dal 29 ottobre 2018 accompagna le aziende che vogliono conoscere meglio e iniziare a utilizzare i servizi digitali, e dal Digital Promoter del Punto Impresa Digitale camerale, la struttura di servizio gratuita dedicata alla diffusione della cultura e della pratica del digitale nelle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici, con l'obiettivo di accompagnare e supportare le impres enella trasformazione digitale 4.0 fornendo conoscenze, consulenza, orientamento su tecnologie, marketing digitale, servizi disponibili e opportunità di finanziamento attive per investimenti in questo campo.

Grazie alla nuova pagina, le aziende biellesi e vercellesi potranno così scoprire le funzionalità del cassetto digitale dell'imprenditore (https://impresa.italia.it), che mette a disposizione del legale rappresentante o titolare di un'attività imprenditoriale le informazioni e i documenti ufficiali della propria impresa come visure, atti, bilanci, stato delle proprie pratiche e molte altre informazioni sempre accessibili da pc, smartphone e tablet e in modo del tutto gratuito.

Si potranno, inoltre, trovare informazioni sul portale per la fatturazione elettronica messo a disposizione da InfoCamere (https://fatturaelettronica.infocamere.it), che permette la gestione elettronica delle fatture (verso enti pubblici, imprese e privati), sul sistema di ricerca degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) e sul portale del Registro Imprese(www.registroimprese.it) per la gestione di pratiche semplici e dove effettuare ricerche su clienti,fornitori, concorrenti e molto altro ancora.

Sarà possibile, inoltre, prenotare direttamente dalla pagina gli appuntamenti con gli uffici dedicati e trovare interessanti approfondimenti sulle tecnologie abilitanti, tool di Google, marketing digitale e molto altro, sempre in costante aggiornamento.

“Abbiamo pensato di aprire questo nuovo canale – spiega il Segretario Generale della Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Gianpiero Masera – perché è un modo più diretto e interessante di interagire con il tessuto economico dei nostri territori. Speriamo di coinvolgere soprattutto le micro e piccole realtà, che spesso non trovano il tempo per informarsi ma che potrebbero ottenere dei vantaggi considerevoli, sia dal punto di vista economico sia da quello organizzativo, sfruttando i nostri servizi. L'apertura dello sportello è già stato un passo significativo per la diffusione delle informazioni, ma ci siamo resi conto che chi non è a conoscenza di queste opportunità è impossibile che ci contatti per approfondirle. Dobbiamo essere noi proattivi nel farle conoscere, spiegandone l'utilità e i vantaggi che possono apportare. I social network ci permettono di compiere più velocemente questa azione promozionale e facilitano i contatti, che diventano più immediati e agevoli. Il tutto sempre nello spirito di servizio che caratterizza l'azione delle Camere di Commercio”.

La nuova pagina promozionale “Servizi digitali Camera di Commercio Biella e Vercelli”(@CameraOpenDigital) si affianca ai profili social istituzionali che la CCIAA di Biella e Vercelli gestisce: il canale omonimo su YouTube e il profilo @CameraOpen su Twitter. Quest'ultimo, dalla sua apertura ad aprile 2017, ha totalizzato oltre un milione di visualizzazioni con circa 3 mila tweet e superando, nello scorso giugno, la soglia di 500 follower.

Durante l’orario d’ufficio verranno gestiti i contenuti e le interazioni con imprese e cittadini, come specificato dalla policy pubblicata sul sito www.bv.camcom.gov.it e nei primi post della pagina.Resta ovviamente attivo lo sportello a cui è possibile richiedere un appuntamento personalizzato scrivendo all'indirizzo e-mail servizi.innovativi@bv.camcom.it.