Camera di Commercio, ancora possibile pagare il diritto annuale con il ravvedimento operoso

Nei prossimi giorni, tra venerdì 6 e lunedì 9 dicembre, le aziende biellesi e vercellesi che non hanno provveduto a pagare il diritto annuale relativo al 2019 (il tributo che ciascun soggetto iscritto al Registro delle Imprese deve versare a favore della Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale è situata la propria sede) riceveranno nella propria casella PEC una e-mail contente le informazioni per regolarizzare la propria posizione.

Grazie al ravvedimento operoso, infatti, chi non ha ancora provveduto al pagamento potrà farlo nei prossimi giorni con sanzioni e interessi ridotti in base alla scadenza originaria del tributo, che per la maggior parte delle imprese iscritte era lo scorso 2 luglio, mentre per quelle soggette ad ISA era il 30 ottobre.

Per maggiori informazioni è comunque sempre possibile contattare l'ufficio del diritto annuale della CCIAA di Biella e Vercelli scrivendo all'indirizzo e-mail diritto.annuale@bv.camcom.it o telefonando ai numeri 015.3599315 – 369.