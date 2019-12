Dal Nord Ovest - Scontro tra tre veicoli, due feriti in codice giallo

Chiusa la strada statale 28 per uno scontro tra tre veicoli a Magliano Alpi. L'incidente si è verificato questa mattina, mercoledì 4 dicembre, prima delle 9 all’altezza del l’incrocio con Sant'Albano Stura. Nell'impatto sono rimaste ferite due persone, un uomo e una donna incastrati tra le lamiere, entrambi in codice giallo. Per uno dei feriti si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso con il trasporto all'ospedale Santa Croce di Cuneo. L'altra persona è stata portata al Regina Montis Regalis dalla medicalizzata di Mondovì. Sul posto anche i vigili del fuoco di Mondovì e i carabinieri.