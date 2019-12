Dal Nord Ovest - Mistero nella notte, cadavere ritrovato su una panchina

Mistero nella notte a Torino. Il cadavere di un uomo di circa 60 anni è stato trovato riverso su una panchina che si trova in via Cilea, nel quartiere Regio Parco, a pochi passi dall'ospedale Giovanni Bosco.

Mistero sulle cause che hanno portato al decesso, ma secondo le testimonianze di alcuni residenti sembrerebbe che due persone abbiano portato fin lì il corpo, per poi abbandonarlo e scappare a bordo di un'auto. Sul caso stanno indagando i carabinieri, allertati da un passante che ha assistito alla scena, mentre sul corpo sarà effettuata un'autopsia per approfondire le cause che hanno portato al decesso.

L'uomo al momento non è stato ancora identificato. Il medico legale ha stabilito che a causare la morte dell'uomo, avvenuta nelle cinque ore precedenti, è stato un "edema polmonare con conseguente scompenso cardiaco".