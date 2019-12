Incidente a Magnonevolo: tre auto coinvolte, Mercedes capottata e 2 feriti

Incidente stradale a Cerrione, all'uscita di Magnonevolo (Cerrione) in direzione Salussola, verso le 18 di questa sera, 4 dicembre, con tre auto coinvolte. Una Mercedes con alla guida un ultrasettantenne, si è cappottata più volte fino a fermarsi sulle quattro ruote. Il bilancio parla di due feriti trasportati all'ospedale di Ponderano con le ambulanze del 118: lo stesso conducente della Mercedes e una giovane donna alla guida di una Fiat Punto, anche se in maniera più lieve. L'automobilista della Golf, sembrerebbe essere rimasto illeso. Al momento non si conoscono le condizioni dei due feriti. Ancora da accertare le dinamiche dell'incidente, al vaglio della Polizia stradale. I Carabinieri della stazione di Cavaglià e una squadra dei Vigili del Fuoco sono intervenuti per la viabilità e la messa in sicurezza dell'area. Traffico rallentato.