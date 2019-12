Gaglianico, incidente tra via Mameli e via Galliano: 86enne in ospedale FOTO

Se la caverà con otto giorni di prognosi l'86enne di Camburzano che nella mattinata di ieri, 3 dicembre, è rimasto coinvolto in un incidente a Gaglianico, all'altezza dell'incrocio tra via Mameli e via Galliano. Lo scontro è avvenuto tra una Nissan Juke condotta da una donna di Ponderano di 50 anni e la Fiat Seicento guidata dal pensionato, trasportato con l'ambulanza al Pronto Soccorso. Nessuna lesione, invece, per la donna. Entrambi i veicoli hanno subito danni importanti e sono stati recuperati con il carroattrezzi. Gli accertamenti da parte della Polizia locale sono ancora in corso ma, dai primi riscontri, pare che la causa del sinistro sia riconducibile ad una mancata precedenza al segnale di stop di via Mameli.