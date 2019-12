Cittadinanza Onoraria di Biella: Filippo Regis: "Tanto clamore ma la Segre accanto a Mussolini..."

Riceviamo e pubblichiamo. "Se fossi ancora stato seduto in Consiglio Comunale, ieri, avrei avuto qualche imbarazzo nel votare la mozione per attribuire la cittadinanza onoraria alla Senatrice Segre; non certo per il contenuto ma per le modalita’. Lo stesso imbarazzo che ho provato nel 2017 quando Doriano Raise presento’ un medesimo atto con il quale si impegnava il Sindaco a manifestare la propria contrarieta’ alla decisione , presa da Stati Uniti, di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Mentre il mio voto favorevole sanciva l’ovvio (un po’ come votare favorevolmente alla condanna della fame nel mondo) pensavo: “ma davvero crediamo di risolvere 70 anni di questione Palestinese attraverso una mozione del Consiglio Comunale di Biella? ”Mi sono immaginato, sorridendo, Donald Trump che puo’ conoscere l’esistenza della nostra Citta’ se , e solo se, possiede una cravatta di Zegna mentre riceve la comunicazione dell’avvenuta approvazione e che rivede la propria posizione perche’ i consiglieri della cittadina all’ombra del Mucrone hanno certificato istituzionalmente il proprio sdegno. Ora, credo che nessuno, dotato di un cervello funzionante al minimo sindacale, possa minimamente mettere in dubbio il rispetto dovuto alla senatrice Segre e, soprattutto, a cio’ che ha dovuto passare insieme ad altre migliaia, anzi, milioni di persone nel periodo sicuramente fra i piu' bui della storia umana, cosi’ come non si puo’ che condannare, senza se e senza ma, la violenza verbale di cui e’ stata vittima in seguito al suo impegno per la creazione di una Commissione contro l'odio da parte di pochi (fortunatamente) idioti, ma una cittadinanza onoraria e' una cosa seria. E' il massimo riconoscimento che una comunita' attribuisce ad un individuo, sia esso nativo o meno, e proprio per questo non puo' essere ad appannaggio di questa o quella fazione cosi' come non puo' diventare materia di bassa speculazione politica specie, e a maggior ragione, in una citta' che ha una medaglia d'oro al valore militare a decorare il proprio gonfalone.

Ci sono le Commissioni per questo: l'organo che in una citta' riunisce tutti i rappresentanti politici e che meglio di chiunque altro soggetto avrebbe potuto discutere tempi e modi per conferire alla Senatrice l'onorificenza con un probabile consenso unanime esattamente come e’ avvenuto, di fatto, nella seduta di ieri ed evitando, cosi’, di farcire inutilmente le pagine fisiche e virtuali dei giornali con buona pace di chi non attende altro che l'occasione di rilasciare dichiarazioni, per lo piu' ,di una banalita' disarmante.Siamo seri: in Italia ci sono 7915 comuni. Se ognuno di essi riconoscesse la cittadinanza onoraria alla Senatrice e lei si recasse quantomeno a presenziare al conferimento, pur ipotizzando un impegno di 6 giorni su 7 degno di un instancabile maratoneta, significherebbe farle trascorrere i prossimi 25 anni praticamente e costantemente itinerante “da Trieste in giu'”.Preferirei infinitamente (e sono certo lo preferirebbe anche lei) che venisse chiamata nelle scuole, a parlare agli studenti della propria personale e drammatica testimonianza prima che il tempo cancelli gli ultimi baluardi fisici della nostra memoria storica.

So per certo di risultare impopolare e che sollevero’ sicuramente qualche commento indignato di chi non riesce a guardare oltre i propri dogmi ma personalmente ho sempre sostenuto, ed in tempi non sospetti, che nel 2019 alcuni argomenti e terminologie dovrebbero essere consegnati, pur con il massimo rispetto, alla storia e non renderli protagonisti quasi esclusivi delle argomentazioni politiche come se il tempo non fosse trascorso. Nutro una fortissima preoccupazione quando un’intera classe politica continua a guardare in maniera cosi’ compulsiva e morbosa al passato perche’ significa, giocoforza, che non e’ in grado di immaginare il futuro.Non possiamo che augurarci. Quindi, si torni (tutti) ad occuparsi della citta’ e delle tematiche che la interessano direttamente perche’ ce n’e’ bisogno piu’ dell’aria, che la Senatrice ci faccia l’onore di accettare il frutto di una cosi’ aspra discussione e che non venga vanificato (e ridicolizzato?) lo sforzo unanime fatto dal Consiglio cosi’ che il suo nome possa comparire fra gli onorari cittadini di Biella fra i quali (ricordo ai piu’ integralisti) esiste ancora Benito Mussolini".