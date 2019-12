Biella, anziana cade in casa: soccorsa dai Vigili del Fuoco e trasportata all'ospedale

Cade nella sua abitazione e devono intervenire i vigili del fuoco e il 118. Un'anziana residente al Villaggio La Marmora di Biella in via Lombardia, questa sera verso le 19, è stata soccorsa da 2 squadre dei Vigili del Fuoco che, grazie all’ausilio dell’autoscala, hanno raggiunto il quinto piano dove si trovava. L'anziana è stata consegnarla alle cure dei sanitari della Croce Bianca Biellese che per il trasporto all’ospedale di Ponderano, per i dovuti accertamenti.