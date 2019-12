Parte da Biella la raccolta fondi per sostenere la scuola in Ucraina

Mancano 2mila euro per raggiungere l'obiettivo della campagna "Help Berehovo" lanciata dall'insegnante Giulia Chiorino in collaborazione con l'Università Popolare Biellese. Tutto nasce dall'estate di quest'anno, quando Giulia ha trascorso 22 giorni in Ucraina come volontaria per dare supporto nell'insegnamento della lingua inglese a scuola.

La docente biellese ha risposto ad un appello lanciato da “Go Camp”, un'associazione ucraina che si occupa di abbattere le barriere linguistiche che ancora oggi intrappolano il Paese. "Go Camp" cercava volontari che sapessero parlare inglese, francese e tedesco. E Giulia è stata destinata al “Gymnasium of Berehovo” nell'omonima cittadina, al confine con l'Ungheria.

Rientrata in Italia ha raccontato la sua esperienza ai colleghi di "UPB" ed è subito nato il desiderio di impegnarsi in una raccolta fondi che sostenga concretamente il “Gymnasium”. L'obiettivo del fundraising è mirato all'acquisto di beni che consentano la realizzazione di piccoli laboratori, nonché un miglioramento della qualità di stampa del materiale che i ragazzi ricevono in dotazione durante le lezioni.

"Questo tipo di intervento - racconta l'insegnante - può fare la differenza soprattutto nelle classi con bambini con DSA o BES che, in tali condizioni, risultano svantaggiati. Lezioni interattive coinvolgeranno gli studenti in maniera più efficace aumentandone la motivazione allo studio.

Il “Gymnasium of Berehovo” - conclude - è il diretto beneficiario della raccolta fondi e gli studenti della scuola, così come l'intero corpo docenti, avranno la possibilità di studiare e insegnare in un contesto innovativo rispetto agli standard obsoleti in cui ancora versa l'Ucraina".

La raccolta fondi, che terminerà il 31 gennaio 2020, ha preso il via lo scorso 27 ottobre e in un mese ha raccolto mille euro. È possibile donare con bonifico bancario, carta di credito, carta prepagata e paypal al link : https://www.retedeldono.it/it/progetti/upbeduca/Help-Berehovo. Per ulteriori informazioni: Giulia Chiorino - giuliachiorino@gmail.com - 334.2021567.