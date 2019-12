Festa dell’Immacolata Concezione al Santuario di Oropa FOTO

Per celebrare la Festa dell’Immacolata Concezione il Santuario di Oropa organizza un fine settimana ricco di iniziative. Gli appuntamenti avranno inizio sabato 7 dicembre con il coro di Santa Lucia che, in occasione del gemellaggio con la cittadina di Enköping (Svezia) organizzato dalla comunità di Ronco Biellese, ritorna a Oropa alla vigilia del 2020. Sabato 7 dicembre, alle ore 17,15 il coro svedese intonerà canti natalizi nella Basilica Antica del Santuario di Oropa.

La celebrazione, che fa capo a “Lucia” e alle otto damigelle che con le candele accese festeggeranno la ricorrenza davanti alla Madonna d’Oropa, trova le sue origini in una tradizione antica. Lucia, ragazza Siracusana di buona famiglia, ruppe il fidanzamento per dedicare la sua vita agli emarginati e ai sofferenti: si narra che con una lampada fissata al capo iniziò a percorrere gli angusti cunicoli delle catacombe per distribuire i beni della sua dote ai più poveri. Martirizzata sotto Diocleziano il 13 dicembre del 304 D.C. Santa Lucia viene da secoli venerata in Svezia, probabilmente grazie ai missionari cristiani che ne diffusero il culto. Per questo, Lucia, “portatrice di luce” viene ricordata il 13 dicembre da una ragazza vestita da una tunica bianca e sul capo una corona di sette candele, che raccoglie offerte e doni da distribuire in occasione delle feste di Natale. Il secondo evento musicale sarà alle ore 21, con un concerto di voce e archi per la festività dell’Immacolata.

Domenica 8 dicembre, proseguono gli appuntamenti con il tradizionale mercatino di Natale nel primo piazzale del Santuario. Circa trenta hobbisti e artigiani provenienti dal Biellese e non solo esporranno in vendita i propri manufatti: presepi, accessori in lana e tante originali idee regalo. In preparazione della V Centenaria Incoronazione della Madonna di Oropa, il Pontificale del Vescovo Mons. Roberto Farinella sarà celebrato a Oropa domenica 8 dicembre alle ore 10.30. Alle ore 15.15 si svolgerà la tradizionale Processione dalla Basilica Antica alla Cappella dell’Immacolata Concezione.

PROGRAMMA

SABATO 7 DICEMBRE

Ore 17.15: Concerto del Coro di Santa Lucia con le ragazze svedesi di Enköping

Ore 21: Concerto per la Festa dell’Immacolata Concezione

DOMENICA 8 DICEMBRE

Ore 9 – 17.30: Mercatino di Natale nel primo piazzale del Santuario

Ore 10.30: Pontificale del Vescovo Mons. Farinella nella Basilica Antica

Ore 15.15: Processione dalla Basilica Antica alla Cappella dell’Immacolata Concezione e S. Messa a seguire dalle ore 9 alle ore 16, è visitabile la collezione di presepi nelle sale laterali della Basilica Superiore (accesso dal negozio)