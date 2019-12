Trasporti scolastici: reintrodotti 400 mila euro dal Piemonte per attivare i voucher

Reintrodotto nell'assestamento di bilancio della Regione Piemonte il fondo di 400 mila euro destinati ai voucher per il trasporto pubblico che verranno erogati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dei Comuni montani.

"Uncem ritiene molto importante questo passo. Si tratta del secondo anno di esistenza di questo speciale contributo: era stato attuato dall'ex assessore alla Montagna Alberto Valmaggia per agevolare i giovani trai 14 e i 19 anni che abitano nei Comuni montani e che ogni giorno devono raggiungere le scuole superiori con i mezzi pubblici. Viaggi molto spesso lunghi e anche costosi, con mezzi su gomma e su rotaia. Il voucher permette dunque di abbassare il costo vivo dell'abbonamento. Uncem aveva chiesto venisse reintrodotto il fondo, per il secondo anno, all'assessore alla Montagna Fabio Carosso. Anche il Consiglio delle Autonomie locali, Cal, un mese fa si era espresso in merito. Numerosi i Consiglieri regionali che hanno sostenuto la proposta: Andrea Cane, Alberto Avetta, Angelo Dago, Monica Canalis, Alberto Preioni. Uncem li ringrazia e attende la costruzione del bando che dovrà essere operativo già per l'anno scolastico in corso".