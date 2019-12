"Il noi della squadra sovrasta l'io del singolo" questa è la Santa Barbara alla caserma di Biella FOTOGALLERY

"Il noi della squadra sovrasta l'io del singolo. E' per questo che siamo amati". L'affermazione del comandante Mariano Guarnera e del direttore Fabrizio Maniscalco riassume perfettamente l'operato dei vigili del fuoco che oggi, nella caserma di Biella, hanno festeggiato Santa Barbara. La celebrazione, con all'interno la Santa Messa officiata dal vescovo Roberto Farinella con l'aiuto di don Fulvio Dettoma e don Filippo Nelva, ha visto la presenza del prefetto Fabrizia Triolo, del procuratore Teresa Angela Camelio, del questore Alfredo Nicola Parisi, dei comandanti dei carabinieri Mauro Fogliani e della guardia di finanza Pasquale Marotta, della polizia penitenziaria e della polizia locale di Biella oltre al sindaco Claudio Corradino e al presidente della provincia Gianluca Barbisin, diversi altri esponenti politici oltre a cittadini e volontari di diversi corpi come la protezione civile. E chiaramente, tanti vigili del fuoco. Una cerimonia sobria che ha vissuto attimi di commozione per i pompieri caduti e per il biellese Luca Scaramal morto a soli 38 anni. Tanti gli interventi elencati durante "un anno difficile" dal comandante Guarnera ma sostanzialmente in linea con i precedenti. (LEGGI ANCHE)

Croci di Anzianità per oltre 15 anni a Paolo Rigolone vigile coordinatore, ai vigili esperti Luca Bellini, Luca Bonino, Federico Botta, Tiziano Vesconi, ai vigili volontari Jordan Corinaldesi, Elisa Ghigo e Fabio Tonella.

Croce Anzianità e Astuccio di Commiato a Luca Scaramal, prematuramente scomparso il 26 giugno. Onorificenza ritirata dal papà Attilio, capo reparto in quiescenza.

Astucci di Comminato per il personale collocato a riposo: ispettore antincendi Claudio Perazio e i capo reparto Massimo Ferrotti e Fabrizio Sasso.

Attestato di Benemerenza ai responsabili delle operazioni di soccorso per gli interventi più significativi del comando: