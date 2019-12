A Biella si presenta Ambulanze Veterinarie Italia

AVI Italia- Biella invita i cittadini biellesi a partecipare venerdì 6 dicembre alle 19, presso l'aula magna dell’ ITIS Q. Sella di Biella , in via Rosselli n.2, all’evento di presentazione di Ambulanze Veterinarie Italia, con sede a Biella.

“Ambulanze Veterinarie Italia – spiegano gli organizzatori - offre un aiuto concreto per il Soccorso Animale. In pratica è un progetto operativo di "Soccorso in emergenza" per animali in difficoltà, ideato ed organizzato dall'Associazione Ambulanze Veterinarie Italia. La nostra associazione ha come obbiettivo di istituto, assicurare ad ogni animale un primo soccorso salvavita ed il trasporto alla più vicina struttura Veterinaria disponibile con automezzi attrezzati e personale Volontario addestrato alle emergenze sanitarie. Saremo lieti di esporre ai presenti in maniera più chiara e completa quelli che sono i nostri obbiettivi ed il nostro programma e di rispondere ad ogni dubbio e domanda nella serata di presentazione a cui interverrà il presidente di Ambulanze Veterinarie Italia O.n.l.u.s.(A.V.I.), Gian Marino Dotti".